"Днепр" уверенно победил МХК "Динамо" 4:1

В Херсоне состоялся заключительный матч 20-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Днепр" принимал МХК "Динамо".

Харьковчане более активно начали встречу, однако пропустили первыми. На экваторе первого периода счет в матче открыл форвард "Днепра" Иван Золотухин, который переиграл голкипера "динамовцев". Херсонский клуб продолжил играть на контратаках, и снова это сработало на 18-й минуте матча успешно сыграл на добивании Николай Коляда.

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Во втором периоде "Днепр" взял инициативу в свои руки, и довел разницу в счете до уверенной. Никита Коваленко отдавал поперечную передачу на своего одноклубника, но шайба попала в конек защитнику МХК "Динамо" и закатилась в ворота.

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В середине третьего периода "динамовцы" усилиями Алексея Сиротенко смогли отквитать один гол, но статус-кво буквально тут же восстановил все тот же Никита Коваленко. Уверенная победа "Днепра" 4:1.

"Днепр" – МХК "Динамо" 4:1 (2:0; 1:0; 1:1)

Шайбы: 1:0 Золотухин (Сирченко), 9:56. 2:0 Коляда (Янишевский, Бондаренко), 17:30. 3:0 Коваленко (Пугачев, Афанасьев – более.), 26:23. 3: 1 Сиротенко (Забулонов, Чердак – более.), 50: 36. 4: 1 Коваленко (Макарицкий, Жвачкин), 52: 30.