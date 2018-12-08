"Днепр" в напряженном матче одолел "Киев-Баскет", "Политехник" победил "Черкасских Обезьян"

"Киев-Баскет" проиграл на последних секундах "Днепру" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч – 78:79. А в параллельном матче "Политехник" уверенно победил "Черкасских обезьян" – 71:89.

"Киев-Баскет" – "Днепр" 78:79 (12:18, 26:19, 19:16, 21:26)

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Сразу захватить какое-то существенное игровое преимущество ни одному из соперников не удалось. Большую часть времени стартовой 10-минутки команды шли ровно. Первыми же пристрелялись гости. Трехочковые Ревзина и Вильховецкого обозначили небольшое преимущество днепрян под конец четверти. В общем гости превзошли хозяев по дальними попаданиями – 3:0.

Впрочем, воспользоваться этим, чтобы и в дальнейшем увеличивать разницу, гости не смогли. Встреча и в дальнейшем проходила ровно. Киевляне при этом улучшили реализацию трехочковых. По итогам первой половины команды имели уже по 4 точных дальних бросков. Именно точный трехочковый потенциального новичка "Киев-Баскет" Латковича на последней секунде второй четверти принес хозяевам минимальное преимущество по итогам первой половины.

С возобновлением игры после перерыва более четко стало сказываться преимущество хозяев в реализации. Впервые за поединок киевляне вышли вперед на 9 очков. Наиболее активными на площадке у хозяев в это время были Мангано и Латкович, который даже со скамейки запасных порывался помогать партнерам подсказками. Впрочем, это не помешало "Днепру" сократить до заключительной четверти разницу до четырех очков.

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С началом четвертой 10-минутки гости нашли силы, чтобы добавить темпа. Отставание удалось сократить до трех очков. Казалось, что киевляне "поплывут", как и в конце предыдущего поединка против Политехника. Однако результативные атаки Челована и Крика своевременно ободрили хозяев. Хотя днепряне и дальше не отставали от попыток переломить ход событий на площадке. За 33 секунды до конца игрового времени счет сравнялся – 77:77. После всего одного точного штрафного от Мангано Мишула завершил попаданием свою атаку – гости вышли вперед за 25 секунд до сирены. Киевляне взяли тайм-аут. Хозяева имели время на атаку, но в ее завершении Латкович не попал из-за дуги по центру. Поэтому второе подряд поражение Киев-Баскета на последних секундах.

"Черкасские Обезьяны" – "Политехник" 71:89 (25:22, 17:21, 14:24, 15:22)

"Черкасские Обезьяны" имели прекрасную возможность улучшить турнирное положение. В гости к ним пришел записной аутсайдер, который к тому же отдал немало сил в столице в поединке с "Киев-Баскет".

Зато черкасщане, хотя и испытали разочарование, проиграв "Днепру" на последней секунде дома, имели возможность подготовиться к поединку в родных стенах. Сначала игра складывалась довольно прогнозируемо, обе команды играли в открытый баскетбол и хозяева чувствовали себя увереннее. Было впечатление, что добавить они смогут когда это только потребуется.

Однако произошло все наоборот, добавили именно харьковчане, даже играя узкой ротацией они очень агрессивно провели третью четверть, их преимущество достигло более 10 очков. Как и в предыдущем поединке в составе команды Владимира Коваля выделялся Грэм.

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Максим Михельсон смог вдохновить свою команду на заключительную десятиминутку и "Обезьяны" довольно быстро отыграли половину отставания. Именно в это время свои лучшие качества: хладнокровие и меткость проявил Роман Козлов: 6 из 9 дальних – такой его результат в отчетном матче. И общий процент трехочковых в Политехника в этой игре перевалил за 50.

Такая точность обезоружила соперников, которые не нашли в себе силы спасти игру.

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