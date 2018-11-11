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      "Днепр" в напряженном матче победил "Запорожье" и вышел в лидеры чемпионата

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      "Днепр" победил " Запорожье"
      "Днепр" победил " Запорожье" / ФБУ

      Один из центральных матчей воскресенья, 11 ноября, в баскетбольной Суперлиге Пари-Матч стала встреча "Днепра" и "Запорожья". Команды лидируют в чемпионате, поэтому игра между ними оказалась довольно напряженной, а развязка наступила на последних секундах встречи.

      "Запорожье" ушло в отрыв с начала встречи, поэтому в начале матча "Днепр" был в роли догоняющего. Так продолжалось первую половину стартовой четверти. Ситуация выровнялась после нескольких успешных атак в завершении Мишулы. Именно его второй трехочковый в 10-минутке позволил сравнять счет. А финишный рывок 9:0 позволил хозяевам завершить стартовую четверть с 8-очковым положительным балансом.

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      Во второй 10-минутке игра выровнялась. По ходу борьбы "Запорожье" полностью отыграло отставание и даже выходило вперед. И на большой перерыв хозяева все же обеспечили 7 очков преимущества.

      После перерыва игра продолжилась с переменным успехом для команд. Едва гости сравняли счет с возобновлением игры, как хозяева вновь увеличили разницу до 9 очков. В результате таких качелей на заключительную четверть счет таки сравнялся.

      Ожидаемо, развязка в этом баскетбольном триллере наступила на заключительных секундах. Едва ли не главным фактором успеха кроме успешных действий в защите стали три реализованные штрафные Мишулы из пяти. Один из лидеров "Днепра" до этого не забивал все игровое время после удачной для него первой четверти.

      Днепр – Запорожье– 83:79 (27:19, 20:21, 15:22, 21:27)

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      Затем "Днепр" вышел в лидеры чемпионата Украины, имея одинаковое количество побед с "Химиком" и "Запорожьем".

      Теги: Спорт Баскетбол
      Источник: ФБУ
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