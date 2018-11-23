"Днепр" во второй раз разгромил "Белый Барс"

В Херсоне состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – между "Днепром" и "Белым Барсом". Отметим, что команды провели второй поединок за два дня – ранее уверенную победу одержал "Днепр" (5:1).

"Днепр" – "Белый Барс" 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Матусевич (Янишевский Афанасьев), 10:52. 2:0 Янишевский (Бондаренко, Декало – больш.), 42:26. 3:0 Коляда (Бондаренко, Янишевский), 47:07

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На 11-й минуте счёт в матче открыл молодой защитник "Днепра" Денис Матусевич, который мощным броском от синей линии забросил дебютную шайбу в УХЛ. "Белый Барс" создавал возможности у чужих ворот, активно шёл вперёд, но стеной стоял голкипер херсонцев Олег Петров.

Минимальное преимущество "Днепра" сохранялось вплоть до начала третьего периода, когда более уверенную заявку на победу херсонской команды сделал Алексей Янишевский. Форвард "Днепра" отправил шайбу мимо вратаря "барсов", увеличив счёт. Буквально в следующей атаке "Днепру" удалось довести преимущество до вполне комфортного – капитан команды Николай Коляда установил итоговый счёт на табло 3:0.

Таким образом, "Днепр" сохранил 4-очковое отставание от 1-го места в турнирной таблице по итогам 19 матчей. В свою очередь "Белый Барс" опережает МХК "Динамо" на 6 очков, имея на 2 проведённые игры больше.

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Следующий матч Украинской хоккейной лиги – состоится в субботу, 24 ноября, в Харькове, где МХК "Динамо" примет "Кременчуг".

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