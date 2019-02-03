18:51
3 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      "Днепр" выиграл матч у чемпиона, отыграв отставание в 19 очков в последней четверти

      10 Читати новину українською
      "Днепр" обыграл "Обезьян"
      "Днепр" обыграл "Обезьян" / ФБУ

      Настоящую баскетбольную драму устроили баскетболисты "Днепра" и "Черкасских Обезьян". Победителя этой встречи пришлось определять лишь в овертайме, а хозяева создали настоящую сенсацию.

      Днепр Черкасские Обезьяны 92: 87 ОТ (14:22, 18:16, 21:22, 30:23, 9:4)

      "Днепр" не слишком удачно начал матч. Баскетболистов подводила результативность. Зато "Обезьяны" набирали очки. Поэтому уже после первой четверти были впереди на 8 очков.

      Читайте также: Украинский баскетболист забросил мяч со своей половины перед самой сиреной: невероятное видео

      Вторая и третья четверть мало что изменила в игре. За это время разница в счете стала двузначной, и хозяевам площадки удалось благодаря броску за дуги перед четвертой четвертью сократить ее до 7 очков.

      Вскоре после начала последней десятиминутки "Обезьяны" сделали рывок 0:8, увеличив свое преимущество до 19 очков. Поэтому казалось, что гости доведут матч до победы. И после этого "Днепр" сотворил маленькое чудо – невероятный рывок 21:0 и уже хозяева были впереди. И за 31 секунду до конца основного времени Янг дальним попаданием восстановил равновесие – 83:83. Мишула мог снова вывести "Днепр" вперед, но промахнулся. Поэтому игра перешла в овертайм. Там уже хозяева свою победу не упустили.

      Поэтому "Днепр" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. Черкасские Обезьяны остались восьмыми.

      Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

      Теги: БК Черкасськие Мавпы БК Днепр чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      сегодня , 18:30 Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      Сергій Лещенко 50
      "Немає складу злочину": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      сегодня , 18:00 "Немає складу злочину": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      Дмитро Гнап 83
      Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      сегодня , 17:00 Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      Віталій Дейнега 184
      Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса
      сегодня , 16:45 Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса
      Ігор Саджениця 1532
      Як не витратити зайвого на навчання в ЄС
      сегодня , 16:01 Як не витратити зайвого на навчання в ЄС
      Блог Медіа 266
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM
       3 августа 2012 , 20:01
      Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне
       6 февраля 2013 , 01:28
      А потопил Одессу новый Давидс. "Черноморец" - ПСВ - 0:2. ВИДЕО
       4 октября 2013 , 00:21
      Срна: Моя вторая страна - Украина
       13 июня 2014 , 16:47
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук