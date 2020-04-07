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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Днепр закрывают на въезд для транспорта из других областей

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      Дніпро закривають на в'їзд для транспорту з інших областей / ukrinform.ua

      Из-за усиления карантина в Украине Днепр закрывает въезд для транспорта из других областей. Ограничения начнут действовать с 8 апреля.

      Соответствующее решение приняла сегодня спецкомиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

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      Комиссия приняла решение о запрете на въезд в Днепр транзитного транспорта и транспорта, прибывающего из других регионов Украины,
      – говорится в сообщении.

      Исключения – транспорт, который привлекают к мерам по жизнеобеспечению населения, например, доставка продуктов. Ограничения вступают в силу 8 апреля и будут действовать до конца общегосударственного карантина.

      Контролировать въезд автомобилей будут патрульная полиция, Нацгвардия и работники ГСЧС. Они будут проверять весь транспорт, а также измерять температуру тела у въезжающих в город. Тех, у кого она будет повышенной, могут госпитализировать.

      Кроме того, приняли решение о том, что полиция возьмет под охрану 21-ю инфекционную больницу в Днепре.

      Обратите внимание! С 6 апреля по всей территории Украины усилили карантинные ограничения. В частности, правительство обязало установить блокпосты между областями.

      Карантинні блокпости інфографіка 24 каналКарантинные блокпосты / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Медицина ГСЧС Нацгвардія Полиция Коронавирус в Украине Транспорт Новости Днепра
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