Днепр закрывают на въезд для транспорта из других областей

Из-за усиления карантина в Украине Днепр закрывает въезд для транспорта из других областей. Ограничения начнут действовать с 8 апреля.

Соответствующее решение приняла сегодня спецкомиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

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Комиссия приняла решение о запрете на въезд в Днепр транзитного транспорта и транспорта, прибывающего из других регионов Украины,

– говорится в сообщении.

Исключения – транспорт, который привлекают к мерам по жизнеобеспечению населения, например, доставка продуктов. Ограничения вступают в силу 8 апреля и будут действовать до конца общегосударственного карантина.

Контролировать въезд автомобилей будут патрульная полиция, Нацгвардия и работники ГСЧС. Они будут проверять весь транспорт, а также измерять температуру тела у въезжающих в город. Тех, у кого она будет повышенной, могут госпитализировать.

Кроме того, приняли решение о том, что полиция возьмет под охрану 21-ю инфекционную больницу в Днепре.

Обратите внимание! С 6 апреля по всей территории Украины усилили карантинные ограничения. В частности, правительство обязало установить блокпосты между областями.

Карантинные блокпосты / Инфографика 24 канала