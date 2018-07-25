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"Днепразот" Коломойского шантажирует страну: делом заинтересовалось СБУ

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ПАО "Днепразот" возобновило работу
ПАО "Днепразот" возобновило работу / Фото из открытых источников

10 мая предприятие "Днепроазот", которое принадлежит Игорю Коломойскому, остановилось на плановый ремонт и водоканалы начали использовать хлор из своих резервов.

Уже 15 июня в "Днепразоте" заявили, что прекращают свою работу. Причина – подорожание газа, из-за чего изготовление хлора стало убыточным. К тому времени запасы хлора во всех регионах Украины почти иссякли.

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Сейчас ПАО "Днепразот" возобновило работу и хлор поступает в Водоканалы Украины. Однако из-за повышения цены на хлор стоимость воды в Украине вырастет минимум на 2-3% независимо от размера городов.

Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды возрастет минимум на 2-3% независимо от размера городов. Когда мы говорим о их ("Днепразота") монопольном положении, то они де-факто не признаются монополистом, они просто являются монополистом и здесь надо будет с этим что-то делать. Это решение по "Днепразоту" должны принимать компетентные органы, в частности Антимонопольный комитет и СБУ, поскольку это вопрос национальной безопасности,
– рассказала вице-президент Ассоциации Водоканалов Украины Ольга Бабий.

В правительстве подчеркивают, что действия руководства "Днепразота" и его владельцев были запланированным сценарием, очень опасным для всей страны. То есть фактически – это шантаж государства. Сейчас проверкой этой ситуации занимается Служба безопасности Украины.

Видео комментария министра регионального развития Геннадия Зубко

Напомним, еще 6 июля "Киевводоканал" заявил, что в Украине существует угроза прекращения централизованного снабжения питьевой воды. Виной этому – прекращение поставки и производства жидкого хлора химическим предприятием "Днепразот".

13 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Кабинете министров разработали план по обеспечению Украины жидким хлором для обеззараживания питьевой воды.

Теги: коммунальные услуги Тарифы Новости Украины Новости Днепра Игорь Коломойский хлорный коллапс
Источник: 24 канал
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