Летом столбик термометра в учреждении достигает 34 градуса, а вентиляции в помещениях нет. На жару в историческом музее жалуется его единственная работница и заведующая Яна Тимошенко, однако это безрезультатно.
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Термос в действии
Женщина рассказала, что инцидент произошел в кабинете Дмитрия Яворницкого. Ребенку стало плохо и он резко упал на пол.
Девочка приземлилась на спину. Однако Тимошенко отметила, что ей достаточно сильно повезло. Рядом был угол стола, о который ребенок мог удариться головой.
Также руководительница музея рассказала, что раньше такое там уже случалось. Всегда эти случаи обусловлены слишком высокой температурой в помещении.
Металлическая крыша, железобетонные перекрытия и толщина стен 70 сантиметров. Термос в действии,
– написала в своем фейсбуке Яна Тимошенко.
Портятся экспонаты музея
По словам работницы учреждения, из-за высокой температуры там портятся уникальные мемориальные экспонаты. В частности, 10 августа там упала картина, в которой рассохлась рама.
Тимошенко написала, что много раз обращалась к администрации. Однако никакой реакции на это еще не было.
Обращения, которые писала работница музея / Фото Яны Тимошенко
В чем опасность потери сознания ребенка
Обычно перед обмороком дети жалуются на слабость, головокружение, тошноту. Кроме этого быстро бледнеет кожа, а тело ребенка покрывается холодным липким потом.
Такие ситуации крайне опасны, потому что когда ребенок теряет сознание, он падает и может получить травму. Также возможно возникновение рвоты, а рвотные массы могут попасть в дыхательные пути. Как помочь ребенку, когда такое случается – по ссылке.