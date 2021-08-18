В Днепре 10-летняя девочка потеряла сознание в музее: высокая температура и портятся экспонаты

Во время экскурсии в музее Дмитрия Яворницкого в Днепре 18 августа потеряла сознание 10-летняя девочка. Это произошло из-за того, что в помещениях слишком высокая температура. Это влияет не только на самочувствие людей, но и состояние экспонатов.

Летом столбик термометра в учреждении достигает 34 градуса, а вентиляции в помещениях нет. На жару в историческом музее жалуется его единственная работница и заведующая Яна Тимошенко, однако это безрезультатно.

Другое событие Потеряла сознание в море: в Одессе едва не утонул ребенок

Термос в действии

Женщина рассказала, что инцидент произошел в кабинете Дмитрия Яворницкого. Ребенку стало плохо и он резко упал на пол.

Девочка приземлилась на спину. Однако Тимошенко отметила, что ей достаточно сильно повезло. Рядом был угол стола, о который ребенок мог удариться головой.

Также руководительница музея рассказала, что раньше такое там уже случалось. Всегда эти случаи обусловлены слишком высокой температурой в помещении.

Металлическая крыша, железобетонные перекрытия и толщина стен 70 сантиметров. Термос в действии,

– написала в своем фейсбуке Яна Тимошенко.

Портятся экспонаты музея

По словам работницы учреждения, из-за высокой температуры там портятся уникальные мемориальные экспонаты. В частности, 10 августа там упала картина, в которой рассохлась рама.

Тимошенко написала, что много раз обращалась к администрации. Однако никакой реакции на это еще не было.



Обращения, которые писала работница музея / Фото Яны Тимошенко

В чем опасность потери сознания ребенка

Обычно перед обмороком дети жалуются на слабость, головокружение, тошноту. Кроме этого быстро бледнеет кожа, а тело ребенка покрывается холодным липким потом.

Такие ситуации крайне опасны, потому что когда ребенок теряет сознание, он падает и может получить травму. Также возможно возникновение рвоты, а рвотные массы могут попасть в дыхательные пути. Как помочь ребенку, когда такое случается – по ссылке.