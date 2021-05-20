Изнасилования продолжались в течение всего апреля и мая. Об этом рассказали журналистам анонимные источники.
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Что известно об этом случае
- СМИ пишут, что это случилось в помещении многопрофильного учебно-реабилитационного центра "Звездный".
- Он расположен на улице Ляшко-Попеля.
- Насилие совершал парень, которому примерно 12 лет (родился в 2009 году).
- Когда об этом стало известно, мама парня, который страдал от издевательств, обратилась в полицию.
- Поэтому вскоре детали инцидента будет устанавливать следствие.
В комментарии 24 каналу в полиции Днепра сказали, что пока информацию об этом случае проверяют. Однако сказать, было ли это на самом деле, не могут.
Расположение центра "Звездный", где, вероятно, насиловали парня / Карта google