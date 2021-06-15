Ливень в городе длился около получаса. Местные жители активно делились видео и фото затонувших улиц в соцсетях.
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Непогода в Днепре
Водосточные системы не справлялись с потоками воды, а улицы моментально превратились в реки. Автомобилисты застряли в пробках, не имея возможности проехать огромные лужи, а пешеходам приходилось иногда снимать обувь, чтобы пройти по затопленному тротуару.
Затопленные улицы в Днепре / Фото из телеграма "Днепр сейчас"
Из-за шквального ветра в городе в разных районах упали деревья. Поваленные стволы перекрыли проезд авто. На жилом массиве "Солнечный" дерево упало на капот, сорвав передний бампер.
Дерево повредило капот / Фото ХД
На улице Бородинской вода из канализационных сетей вышла на проезжую часть. Из-за сильной струи потока здесь частично смыло асфальт.
Куски асфальта разбросало по проезжей части / Фото из телеграма "Днепр сейчас"
Затопленные улицы в Днепре: смотрите подборку видео
Сильные осадки были и за пределами Днепра. В Межевском районе Днепропетровской области сильные дожди повредили дома и затопили поля. Поток воды с полей пересек трассу Знаменка – Луганск – Изварино и затопил улицы и жилища людей.
Непогода в Украине: последние новости
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- На Харьковщине жертвой непогоды стал 62-летний мужчина. В него попала молния.
- В Черновцах молния попала в детскую больницу.
- В Полтаве спасателям пришлось извлекать авто из воды.
- Во Львове в результате шквального ветра упали деревья.
- Обесточенными оказались десятки населенных пунктов Украины.