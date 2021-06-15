В Днепре масштабная непогода: улицы затопило, асфальт смыло потоком воды

Грозы и шквальный ветер охватили Днепр: в городе полчаса продолжался обильный ливень. На проспекте Пушкина упало дерево, а на улице Бородинской поток воды смыл асфальт.

Ливень в городе длился около получаса. Местные жители активно делились видео и фото затонувших улиц в соцсетях.

Важно Циклон над Черным морем: в Украине объявили штормовое предупреждение

Непогода в Днепре

Водосточные системы не справлялись с потоками воды, а улицы моментально превратились в реки. Автомобилисты застряли в пробках, не имея возможности проехать огромные лужи, а пешеходам приходилось иногда снимать обувь, чтобы пройти по затопленному тротуару.



Затопленные улицы в Днепре / Фото из телеграма "Днепр сейчас"

Из-за шквального ветра в городе в разных районах упали деревья. Поваленные стволы перекрыли проезд авто. На жилом массиве "Солнечный" дерево упало на капот, сорвав передний бампер.



Дерево повредило капот / Фото ХД

На улице Бородинской вода из канализационных сетей вышла на проезжую часть. Из-за сильной струи потока здесь частично смыло асфальт.



Куски асфальта разбросало по проезжей части / Фото из телеграма "Днепр сейчас"

Непогода в Днепре продолжается уже несколько дней. 8 июня в городе, кроме грозы и града, зафиксировали смерч . Он пронесся на одном из местных пустырей.

Затопленные улицы в Днепре: смотрите подборку видео

Сильные осадки были и за пределами Днепра. В Межевском районе Днепропетровской области сильные дожди повредили дома и затопили поля. Поток воды с полей пересек трассу Знаменка – Луганск – Изварино и затопил улицы и жилища людей.

Непогода в Украине: последние новости