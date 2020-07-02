В Днепре на проспекте Сергея Нигояна утром 2 июля перевернулся грузовик, который перевозил сотни литров пива. В результате аварии много алкоголя, который был в стеклянных бутылках, вылилось прямо на дорогу.

Из-за жары разлитое пиво издает довольно резкий запах, сообщает "Информатор".

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По данным патрульной полиции, водитель не оценил дорожную обстановку во время маневра и не справился с управлением. Сам водитель рассказал, что у него отказали тормоза.

Мужчина, который был за рулем грузовика, пострадал в результате аварии. Его с черепно-мозговой травмой госпитализировали в городскую больницу.

В Днепре перевернулся грузовик с пивом: смотрите фото