Об этом рассказал журналистам главный врач медучреждения Алексей Власов. Трагедия произошла вечером 16 сентября.
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Ушиб мозга и кровоизлияние
По словам врача, малыш умер примерно в 22:40. У него была черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и кровоизлияние.
О том, что травма произошла при падении с дивана, рассказали родители мальчика. Однако пока официально это не подтверждали.
Другое травмирование ребенка
14 сентября сообщили, что на школьном стадионе в Харькове упали футбольные ворота. Они прижали к земле 6-летнего мальчика, которого госпитализировали в критическом состоянии.
Впоследствии появилось видео этого момента. Также в СМИ сообщили, что конструкция вообще не была прикреплена. Это подтверждают фото с места, где это произошло.