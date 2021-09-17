Об этом рассказал журналистам главный врач медучреждения Алексей Власов. Трагедия произошла вечером 16 сентября.

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Ушиб мозга и кровоизлияние

По словам врача, малыш умер примерно в 22:40. У него была черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и кровоизлияние.

О том, что травма произошла при падении с дивана, рассказали родители мальчика. Однако пока официально это не подтверждали.

Другое травмирование ребенка

14 сентября сообщили, что на школьном стадионе в Харькове упали футбольные ворота. Они прижали к земле 6-летнего мальчика, которого госпитализировали в критическом состоянии.

Впоследствии появилось видео этого момента. Также в СМИ сообщили, что конструкция вообще не была прикреплена. Это подтверждают фото с места, где это произошло.