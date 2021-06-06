Инцидент произошел 4 июня в 11:07 в городе Днепр на улице Шолохова. О нем сообщили по экстренному номеру 101 очевидцы.

Смотрите также Несовершеннолетнюю девочку засосала трясина из щебня в Кривом Роге: фото, видео

В Днепре женщину с балкона пришлось спасать работникам ГСЧС

Спасатели прибыли по вызову на улицу Шолохова в Днепре к одной из многоэтажек.

На месте событий они увидели женщину, которую случайно закрыл на балконе ее двухлетний ребенок.

Один из сотрудников ГСЧС поднялся по лестнице, и через открытое окно добрался до балкона на 4 этаже .

на 4 этаже Добираться же в квартиру пришлось с трудом – о ткрыли дверь лишь с помощью специального инструмента.

Только тогда хозяйка квартиры смогла вернуться в дом и к ребенку.

Спасали женщину с балкона 4 человека личного состава ГСЧС и пожарно-спасательная машина.