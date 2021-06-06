В Днепре 2-летний ребенок закрыл маму на балконе: пришлось звать спасателей

В Днепре специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли женщину с балкона ее же квартиры. Дело в том, что свою маму закрыл на балконе ребенок.
Инцидент произошел 4 июня в 11:07 в городе Днепр на улице Шолохова. О нем сообщили по экстренному номеру 101 очевидцы.
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В Днепре женщину с балкона пришлось спасать работникам ГСЧС
Спасатели прибыли по вызову на улицу Шолохова в Днепре к одной из многоэтажек.
- На месте событий они увидели женщину, которую случайно закрыл на балконе ее двухлетний ребенок.
- Один из сотрудников ГСЧС поднялся по лестнице, и через открытое окно добрался до балкона на 4 этаже.
- Добираться же в квартиру пришлось с трудом – открыли дверь лишь с помощью специального инструмента.
Только тогда хозяйка квартиры смогла вернуться в дом и к ребенку.Спасали женщину с балкона 4 человека личного состава ГСЧС и пожарно-спасательная машина.
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