В Днепре 2 недели заливает нечистотами улицу: через вонь люди увольняются с предприятия рядом

На улице Каштановой по состоянию на 26 августа уже 2 недели стоит ужасная вонь. Это обусловлено прорывом канализации, который случился на территории предприятия.

Из-за ужасного смрада оттуда даже уволились несколько сотрудников. Однако единственное, что сделали с проблемой – проложили "мостики" из поддонов.

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Прорыв канализации на каштановой: смотрите видео "Информатора"

Жидкость продолжает течь

Также на невыносимый запах жалуются жители соседних домов. На фото с места видно, что вся улица залита лужами черной жидкости.

Их количество не уменьшается, поскольку грязная жидкость продолжает течь обильным ручейком. "Источник" этой жидкости огородили теми же деревянными поддонами.

Нечистоты заливают улицу Каштановую в Днепре / Фото "Информатора"