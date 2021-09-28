Как отметили свидетели инцидента, мужчина работал охранником в одном из местных жилых комплексов – открывал и закрывал шлагбаум для въезда жителей. Умер он после ночной смены.

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Когда парень не вышел на работу, люди заподозрили неладное.

Пришлось вызывать спасателей



Парень жил рядом с новым ЖК, где и работал / Фото "Информатор"

Открыть дверь микроавтобуса, который служил для мужчины домом, самостоятельно люди не смогли. Поэтому на место происшествия вызвали бойцов ГСЧС.

Спасатели выяснили, что парень тщательно забаррикадировался в салоне. Около 14:00 27 сентября тело бездомного вытащили с помощью спецсредств.

Правоохранители говорят, что жил умерший в полной антисанитарии.

По предварительным данным, молодой человек умер ненасильственной смертью. Впрочем, точную причину выяснят при вскрытии.

Как квалифицировали инцидент правоохранители, пока неизвестно.

Смотрите видео с места смерти молодого парня в Днепре: