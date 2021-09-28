В Днепре 20-летний парень забаррикадировался в заброшенной машине и умер: жуткое видео
Источник:"Информатор"
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти молодого человека, который был бездомным и жил в заброшенном микроавтобусе в центре Днепра. Тело мужчины нашли 27 сентября.
Как отметили свидетели инцидента, мужчина работал охранником в одном из местных жилых комплексов – открывал и закрывал шлагбаум для въезда жителей. Умер он после ночной смены.
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Когда парень не вышел на работу, люди заподозрили неладное.
Пришлось вызывать спасателей
Парень жил рядом с новым ЖК, где и работал / Фото "Информатор"
- Открыть дверь микроавтобуса, который служил для мужчины домом, самостоятельно люди не смогли. Поэтому на место происшествия вызвали бойцов ГСЧС.
- Спасатели выяснили, что парень тщательно забаррикадировался в салоне. Около 14:00 27 сентября тело бездомного вытащили с помощью спецсредств.
- Правоохранители говорят, что жил умерший в полной антисанитарии.
По предварительным данным, молодой человек умер ненасильственной смертью. Впрочем, точную причину выяснят при вскрытии.
Как квалифицировали инцидент правоохранители, пока неизвестно.
Смотрите видео с места смерти молодого парня в Днепре: