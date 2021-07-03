Авария произошла в ночь на 3 июля в районе перекрестка улиц Набережной Победы и Мандрыковской.

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Что известно о ДТП в Днепре

Примерно в 3: 00 автомобиль Toyota Yaris, за рулем которого была 30-летняя женщина, двигался по улице Набережной Победы. На перекрестке с улицей Мандрыковской водитель начала маневр и случайно выехала на встречку. В тот момент она влетела в двигавшееся навстречу BMW.

Удар был настолько силен, что один из автомобилей отбросило на несколько метров. Авто взорвалось загорелось. На обнародованных в сети видео видно, что обе машины очень повреждены.

Правоохранители сразу же открыли уголовное производство по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения.

В каком состоянии пострадавшие

В результате ДТП водитель Toyota Yaris погибла на месте происшествия. Травмы получили пассажир этого автомобиля, а также 38-летний водитель и 4 пассажира автомобиля BMW. Всего 5 пострадавших доставили в больницу Мечникова. По данным медиков:

4 находятся в среднем состоянии,

1 – в крайне тяжелом.

Как написал телеграм-канал "Днепр Сейчас", один из пассажиров сбежал из больницы и больше туда не возвращался. Также известно, что один из пострадавших впал в кому.

Водитель Toyota погибла на месте / Фото "Информатор Днепр"