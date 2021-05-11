В Днепре восьмиклассник отравился алкоголем и попал в больницу. Кроме интоксикации, у него были порезаны предплечья. Его мать в это время выпивала дома и теперь ей грозит наказание.

Подростка госпитализировали в 6 клиническую больницу. Однако, когда именно это случилось – неизвестно. К теме Мужчина споил алкоголем 9-летнего мальчика: последствия рокового отдыха под Одессой – фото Больше об этом инциденте Как рассказала мать мальчика, в тот вечер ее сын приходил и дальше шел гулять.

Она видела, что он пьян, но не обращала на это внимания.

Порезы на его руках она заметила уже около полуночи.

Парень сказал, что не помнит, как они появились и снова пошел гулять.

Примерно в половине 4 ночи он снова вернулся и потерял сознание.

После этого женщина вызвала скорую.

Парень не смог объяснить врачам, почему порезал руки. Какое наказание возможно Правоохранители пообщались с матерью и составили протокол по статье о невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и его воспитанию. Она предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен. Обратите внимание! В одном из сел Дальницкой территориальной общины в Одесском районе 6-летний мальчик нашел на кладбище водку и отравился ею. Он попал в больницу, а его маме выписали штраф.