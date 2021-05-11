Пока мать выпивала: в Днепре 8-классник отравился алкоголем и попытался вскрыть вены
В Днепре восьмиклассник отравился алкоголем и попал в больницу. Кроме интоксикации, у него были порезаны предплечья. Его мать в это время выпивала дома и теперь ей грозит наказание.
Источник:"Наш город"
Подростка госпитализировали в 6 клиническую больницу. Однако, когда именно это случилось – неизвестно.
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Больше об этом инциденте
- Как рассказала мать мальчика, в тот вечер ее сын приходил и дальше шел гулять.
- Она видела, что он пьян, но не обращала на это внимания.
- Порезы на его руках она заметила уже около полуночи.
- Парень сказал, что не помнит, как они появились и снова пошел гулять.
- Примерно в половине 4 ночи он снова вернулся и потерял сознание.
- После этого женщина вызвала скорую.
- Парень не смог объяснить врачам, почему порезал руки.
Какое наказание возможно
Правоохранители пообщались с матерью и составили протокол по статье о невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и его воспитанию. Она предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен.
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