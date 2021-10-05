В Днепре агрессивная собака набросилась на прохожего: что с мужчиной

На Тополе в Днепре агрессивный пес набросился на мужчину. Сначала собака не реагировала на прохожего. Однако впоследствии внезапно набросилась на него и укусила за руку.

Пострадавший обратился в больницу, куда он должен ходить на наблюдение в течение 10 дней. Собака набросилась на него 4 октября.

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Пес набросился внезапно

Мужчина хотел подойти к банковскому терминалу, но там увидел агрессивную собаку. Сначала животное не реагировало на него. Однако, когда мужчина подошел ближе, пес внезапно набросился и вцепился в его левую руку.

Пострадавший сразу обратился к медикам. Теперь он должен обследоваться не менее 10 дней. Мужчина отмечает, что эта собака является бездомной. Однако ее якобы используют, как охрану, на местном базаре.



На мужчину посреди улицы набросился пес / Фото из телеграма "Днепр оперативный"

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