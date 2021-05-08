В Днепре арестовали мужчину, который через окно залез в чужой дом и избил ребенка
В Днепре правоохранители арестовали злоумышленника, который 6 мая проник в частный дом, где находился 12-летний парень. Мужчина избил ребенка, забрал имущество из квартиры и скрылся.
Источник:Нацполиция
Нападавшим оказался 42-летний местный житель Днепра. По данным правоохранителей, ранее он уже имел судимости за имущественные преступления.
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Какое наказание грозит злоумышленнику
Следователи 7 мая сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления.
За такие действия злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
В Днепре задержали злоумышленника, который избил ребенка / Фото Нацполиции
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Уже 8 мая Ленинский районный суд Днепра выбрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.
Ограбление в Днепре: что известно
- В Днепре в частном секторе Новокодацкого района 6 мая около 10 утра неизвестный мужчина залез в окно чужого дома.
- На тот момент в помещении находился 12-летний парень. Мужчина избил его, ограбил имущество и скрылся.
- В результате избиения ребенок получил телесные повреждения.
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