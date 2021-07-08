Спасатели протаранили легковушку в Днепре: есть пострадавшие – видео аварии

В Днепре автомобиль спасателей жестко влетел в легковушку ВАЗ. У легкового автомобиля вылетели большинство окон. В результате аварии, пострадали 3 человека, из которых 2 госпитализировали.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская. Об этом сообщили во второй половине дня 8 июля. Состояние пострадавших пока неизвестно.

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Авто спасателей, которое снесло легковушку / Фото "Днепр оперативный"

Все двигались по правилам

Легковушка двигалась по улице Яснополянской на зеленый сигнал светофора. Автомобиль экстренной службы ехал с включенными сиренами и проблесковыми маячками по Аэропортовской. Поэтому можно предположить, что все было в соответствии с правилами дорожного движения.

На видео видно, что автомобиль спасателей практически снес легковушку. Также заметно, что он двигался на достаточно большой скорости.

После этого ВАЗ отбросило на обочину. У него выбиты большинство окон, а также сильно деформированный корпус.

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В Яремче на Прикарпатье 7 июля автомобиль Volkswagen слетел с дороги в обрыв . Впоследствии оказалось, что это было такси. В результате погибли 4 человека – водитель и все пассажиры.

Расположение перекрестка, где произошла авария / Карта google