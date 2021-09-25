В Днепре авто врезалось в мусоровоз: пострадавшие и погибшая оказались в ловушке

В ночь на 25 сентября в Днепре произошла авария – машина врезалась в мусоровоз. В результате в искореженной машине в ловушке оказались 3 пострадавших и погибшая.

В Государственную службу по чрезвычайным ситуациям сообщение о ДТП в Днепре поступило в 00:36. Авария произошла на проспекте Гагарина Соборного района.

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Авто въехало в мусоровоз

Легковой автомобиль Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом "МАЗ". В результате аварии водителя и 3 пассажиров зажало металлическими конструкциями искореженной машины.

Детали спасательной операции

С помощью гидравлического резака и разжимателя работники МЧС срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и колонку руля. В результате деблокировали 3 пострадавших и высвободили тело погибшей 20-летней девушки.

Спасенных молодых мужчин и девушку госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова. Водитель и пассажир автомобиля "МАЗ" не пострадали.

К слову, к ликвидации последствий аварии привлекали 12 спасателей и 3 единицы техники.

Для освобождения пострадавших и жертвы привлекали спасателей: Фото ГСЧС

Спасатели деблокировали пострадавших и погибшую: смотрите видео​