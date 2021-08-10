В Днепре автомобиль с родителями сбил мотоцикл с их ребенком: фото
Источник:"Информатор"
В Днепре на Метростроевской улице вечером 9 августа легковушка сбила мотоцикл. На последнем ехала молодая пара.
Авто и мотоцикл ехали в одном направлении. Когда мопед разворачивался, Chevrolet сбил его.
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Жизни людей спасли шлемы
Молодые люди на мотоцикле были в шлемах. Поэтому и получили только ссадины и ушибы. Пострадавших забрала скорая.
В результате на машине остались царапины и разбитые фары. На фотографиях, которые обнародовали в сети, видно, что разбитый мотоцикл лежал вдоль дороги.
Поцарапанная машина / Фото"Информатор"
Смотрите видео с места ДТП:
Место ДТП / Фото"Информатор"
В легковушке могли быть родители пострадавшего
Отметили, что водитель и пассажир Chevrolet были родственниками одного из пострадавших. Более того, в телеграм-канале "Х**вый Днепр" пишут, что в машине ехали родители потерпевшего.
В Киеве водитель сбил пешехода с самокатом
В столице 9 августа водитель Renault грубо нарушил правила дорожного движения и не пропустил пешехода. Вероятно, он надеялся "проскочить". Парень, который переходил дорогу с самокатом, отлетел на несколько метров и получил травмы.
По данному факту должны были открыть уголовное производство.