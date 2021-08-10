В Днепре автомобиль с родителями сбил мотоцикл с их ребенком: фото

В Днепре на Метростроевской улице вечером 9 августа легковушка сбила мотоцикл. На последнем ехала молодая пара.

Авто и мотоцикл ехали в одном направлении. Когда мопед разворачивался, Chevrolet сбил его.

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Жизни людей спасли шлемы

Молодые люди на мотоцикле были в шлемах. Поэтому и получили только ссадины и ушибы. Пострадавших забрала скорая.

В результате на машине остались царапины и разбитые фары. На фотографиях, которые обнародовали в сети, видно, что разбитый мотоцикл лежал вдоль дороги.



Поцарапанная машина / Фото"Информатор"

Смотрите видео с места ДТП:



Место ДТП / Фото"Информатор"

В легковушке могли быть родители пострадавшего

Отметили, что водитель и пассажир Chevrolet были родственниками одного из пострадавших. Более того, в телеграм-канале "Х**вый Днепр" пишут, что в машине ехали родители потерпевшего.

В Киеве водитель сбил пешехода с самокатом

В столице 9 августа водитель Renault грубо нарушил правила дорожного движения и не пропустил пешехода. Вероятно, он надеялся "проскочить". Парень, который переходил дорогу с самокатом, отлетел на несколько метров и получил травмы.

По данному факту должны были открыть уголовное производство.