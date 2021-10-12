Это произошло на улице Воскресенская, 6, где пешеходный переход является неконтролируемым. Туда сразу направили правоохранителей и скорую помощь.

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Место, где легковушка сбила ребенка: смотрите видео "Информатор"

Ребенка отвезли в больницу

Впоследствии сообщили, что травмы у мальчика были не очень серьезные. Однако его все же доставили в областную детскую больницу.

Прибывшие на место происшествия сразу начали устанавливать обстоятельства. Также они опросили свидетелей и водителя, который совершил наезд на ребенка.

Из-за этой аварии перекрыли часть дороги. Поэтому там временно было затруднено движение, что причиняло неудобства другим водителям.

Автомобиль Ford сбил ребенка / Фото "Информатор"

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22 сентября сообщили, что в Одессе на пешеходном переходе сбили ребенка. Легковушка ВАЗ 2115 ехала на большой скорости, поэтому удар был достаточно сильным.

У машины не только треснуло лобовое стекло, но и вообще частично вылетело. Также был поврежден кузов транспорта.