В Днепре бабушка, которую искала полиция, пряталась за шторами в квартире

Курьезный случай произошел в Днепре. Там подняли чуть ли не всю полицию для поисков бабушки, а она тем временем пряталась в комнате за шторой.

Семья пенсионерки вызвала правоохранителей. Ведь обнаружила, что из дома бесследно исчезла женщина, сообщает "Днепр оперативный".

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У 82-летней бабушки проблемы со здоровьем – она страдает деменцией. Это – расстройство психики, связанное с пожилым возрастом.

Справка. Деменция влияет на мышление, поведение и способность выполнять ежедневные дела. Работа мозга значительно ухудшается, и это влияет на социальную и рабочую деятельность человека.

Внук позвонил в полицию поздно вечером 20 мая и заверил, что женщина вышла из дома и исчезла. Но пока полиция обыскивала дом и двор, бабушка все время пряталась за шторой в одной из комнат квартиры.

Известно, что сейчас с женщиной все в порядке, она чувствует себя хорошо.