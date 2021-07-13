Забил лопатой до смерти: в Днепре бездомный убил своего знакомого
Источник:"Информатор"
В Днепре бездомный убил мужчину лопатой. Тело жертвы нашли на улице Каштановой в зарослях кустов и деревьев. Личность погибшего быстро установили. Это был тоже бездомный.
Лицо мужчины было покрыто ссадинами и гематомами. Его тело нашли в воскресенье, 11 июля. Полиция пока не подтвердила эту информацию.
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Бил руками, ногами и лопатой
Бездомный сломал другому бездомному по меньшей мере 8 ребер с правой стороны, лопатку, бедро, а также череп.
Злоумышленник сообщил, что они со знакомым вместе выпивали. Позже между мужчинами возник спор. Из-за этого один из них начал бить второго руками, ногами, а также лопатой, которая стояла рядом. Вскоре пострадавший умер. Тогда мужчина спрятал труп в кустах. Правоохранители изъяли лопату, которой убили бездомного.
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