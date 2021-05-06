До конца 2021 года в Днепре запустят еще один троллейбусный маршрут от улицы Космической до жилого массива Приднепровский. Сейчас на набережной обустраивают "карманы" для заезда.

На улице Победы продолжаются ремонтные работы. Троллейбусную линию планируют обустроить до декабря 2021 года. К теме В Днепре значительно подорожает парковка: город поделили на 4 зоны Где сейчас проходят ремонтные работы Сейчас коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" обустраивает остановки и карманы для заезда по набережной Победы. Сейчас работы идут возле домов № 118, 124, 128, 130, 134, 146 и 154. Обратите внимание! В Днепре запустят еще один троллейбусный маршрут до пригорода Днепра – село Подгородное. Точная дата запуска еще не известна, поскольку есть сложности с технической стороной его реализации – электросеть для троллейбусов за городом прерывается. Поэтому придется привлекать троллейбусы с электрическим аккумулятором, чтобы они могли преодолеть 6 – 7 километров без электросети.