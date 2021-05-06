В Днепре будет еще один троллейбусный маршрут на набережной Победы
До конца 2021 года в Днепре запустят еще один троллейбусный маршрут от улицы Космической до жилого массива Приднепровский. Сейчас на набережной обустраивают "карманы" для заезда.
Источник:"Днепр Сейчас"
На улице Победы продолжаются ремонтные работы. Троллейбусную линию планируют обустроить до декабря 2021 года.
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Где сейчас проходят ремонтные работы
Сейчас коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" обустраивает остановки и карманы для заезда по набережной Победы.
Сейчас работы идут возле домов № 118, 124, 128, 130, 134, 146 и 154.
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