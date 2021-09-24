В Днепре будут штрафовать за выбрасывание мусора в ненадлежащем месте
24 сентября 2021 , 16:58Читати новину українською
Источник:Днепровский городской совет
В Днепре коммунальному предприятию "Экополис" предоставили полномочия штрафовать тех, кто засоряет город. К административной ответственности могут привлечь и нарушителей правил обращения с отходами.
Соответствующее решение приняли депутаты Днепровского городского совета во время очередной сессии 22 сентября.
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Отныне "Экополис" может привлекать нарушителей к административной ответственности. Пока неизвестно, сколько именно должны будут заплатить люди, выбрасывающие мусор в неподобающем месте.
Как будут штрафовать нарушителей
- Представители коммунального предприятия будут составлять протоколы об административных правонарушениях.
- Впоследствии их будут передавать на рассмотрение админкомиссий.
- Последние будут определять размеры финансового наказания.