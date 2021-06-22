Вода в домах и во дворах: в Украине непогода наделала беды

На Буковине и в городе Днепр дождевыми потоками воды затопило частные дома и домохозяйства. К счастью, жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

В Черновицком районе затопило дождевыми потоками 80 жилых домов сразу в 8 населенных пунктах. Также вода оказалась на 217 приусадебных участках в 17 селах и городах.

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Повреждены дороги местного значения и мосты

Из-за непогоды повредило даже дороги местного значения длиной 30 километров. Также пострадало дорожное покрытие 19 мостов в 29 населенных пунктах.

Спасатели за 21 июня откачали воду (2 тысяч 560 кубометров) из подвалов и колодцев. Последствия непогоды помогали преодолевать более 70 работников ГСЧС и 35 единиц техники.

В Днепре до сих пор подтоплены более 10 жилых домов

Хлопот дожди наделали в Днепре. Уже в течение нескольких дней в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах города останутся подтопленными 14 жилых домов и 49 дворов. Работники ГСЧС всего за сутки откачали более 43 тысяч кубометров воды.

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Что прогнозируют синоптики:

Между тем метеорологи говорят, что затяжные дожди никуда не денутся из Украины. 22 июня большинство регионов будут страдать от гроз. Вероятно, что без осадков обойдутся на Востоке и Юге. Несмотря на это – будет очень жарко. В среднем столбики термометров поднимутся до +30... +32 градусов.