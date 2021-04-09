В Днепре вводили ограничения на льготный проезд в общественном транспорте в конце марта . Окружной суд 8 апреля отменил это решение.

Комиссия ТЭБ и ЧС 22 марта ввела ограничения для льготников – они могли пользоваться транспортом бесплатно только с 10 до 15 часов. Местное правительство планировало, что они будут действовать до 13 апреля. К теме Лечат от COVID-19 хирурги и травматологи, – врач о переполненных больницах в Днепре Что известно об отмене ограничений В суд обратилось двое жителей Днепра 30 марта.

Они требовали отменить введенные ранее ограничения.

8 апреля суд удовлетворил их требования в полном объеме.

Он признал противоправным и недействительным один из пунктов протокола комиссии, который касался именно транспорта во время карантина.

Судебные расходы должен компенсировать Днепровский городской совет – правительство должно вернуть истцам 908 гривен.

Решение суда вступит в силу через 30 дней, если Днепровский горсовет не подаст апелляцию.

Решение суда в Днепре / Фото с телеграмм-канала "Х**вый Днепр"

Решение суда в Днепре / Фото с телеграмм-канала "Х**вый Днепр" Важно! За минувшие сутки, 8 апреля, в Украине зарегистрировали почти 20 тысяч больных коронавирусом. Наибольшее количество инфицированных на Днепропетровщине – 1 665 случаев. Но, несмотря на это, город не находится в красной зоне.

Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала