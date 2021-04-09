В Днепре через суд вернули льготный проезд в транспорте во время карантина
В Днепре вводили ограничения на льготный проезд в общественном транспорте в конце марта . Окружной суд 8 апреля отменил это решение.
Источник:сайт Днепра
Комиссия ТЭБ и ЧС 22 марта ввела ограничения для льготников – они могли пользоваться транспортом бесплатно только с 10 до 15 часов. Местное правительство планировало, что они будут действовать до 13 апреля.
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Что известно об отмене ограничений
- В суд обратилось двое жителей Днепра 30 марта.
- Они требовали отменить введенные ранее ограничения.
- 8 апреля суд удовлетворил их требования в полном объеме.
- Он признал противоправным и недействительным один из пунктов протокола комиссии, который касался именно транспорта во время карантина.
- Судебные расходы должен компенсировать Днепровский городской совет – правительство должно вернуть истцам 908 гривен.
- Решение суда вступит в силу через 30 дней, если Днепровский горсовет не подаст апелляцию.
Решение суда в Днепре / Фото с телеграмм-канала "Х**вый Днепр"
Решение суда в Днепре / Фото с телеграмм-канала "Х**вый Днепр"
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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