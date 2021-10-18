В Днепре девушка испражнялась под артобъект: опозорилась на камеру наблюдения

Днепровская камера наблюдения сняла, как на известный шар желаний опустошается девушка. Следует отметить, что это далеко не первый случай, когда этот памятник страдает от вандализма.

Видео испражнения сняли примерно за 20 минут до полуночи 17 октября. Рядом с нарушительницей были 2 человека, которых, вероятно, вообще не удивлял этот поступок.

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Перед этим вышла на свет

На кадрах, которые сняла камера видеонаблюдения, девушка сначала стояла и начала снимать штаны еще за шаром. Однако она впоследствии вышла на свет, присела и начала испражняться.

Рядом стояли мужчина с женщиной, которые о чем-то разговаривали. Также на записи видно бутылку, в которой, вероятно, был алкоголь. После этого компания собралась и продолжила свою прогулку.

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В комментариях под видео были и те, кто считает этот поступок нормой. Якобы если в центре нет общественных туалетов в удовлетворительном состоянии, остается делать только так.

Могут ли за такое наказать Правоохранители пока никак не прокомментировали этот инцидент. Однако такие действия злоумышленницы можно квалифицировать как мелкое хулиганство. Наказание по соответствующей статье об административном правонарушении предусматривает штраф от 51 до 119 гривен.

Шар, который всегда повреждают

Этот большой зеленый шар, сделанный из больших стеклянных дисков, на этом месте установили в 2005 году. С тех пор его история была наполнена различными красками вандализма. В частности, артобъект часто разрисовывают, а также несколько раз разбивали.

Первое разрушение произошло в 2011 году. Тогда вандалы объяснили свои действия религиозными мотивами. Впоследствии шар восстановили, однако его еще раз разбили в 2014 году. Через 2 года уже установили 3 версию, которая до сих пор там стоит. Больше об артобъектах Днепра и их истории – по ссылке.