Употребляла наркотики и выпала из окна: в Днепре погибла молодая девушка

В Днепре молодая девушка выбросилась из окна 10 этажа. Она это сделала после употребления наркотических средств. В этот момент вместе с ней в квартире был парень.
Об этом сообщили 23 апреля. Инцидент произошел по адресу проспект Мира, 4А.
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- Погибшей было всего 22 года.
- Об употреблении наркотиков рассказал ее парень.
- Мол, именно после них девушку начали преследовать суицидальные мысли.
- Потом она подошла к окну и прыгнула.
- У этого всего был один свидетель, который тогда находился в доме напротив.
- Он рассказал, что парень пытался отговорить девушку и держал ее за ногу.
- Когда прибыла скорая помощь, у него на руках были неглубокие порезы.
- Медики оказали медицинскую помощь и он отказался от госпитализации.
- Впоследствии молодого человека доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.
- Пока официально это событие никак не комментировали.