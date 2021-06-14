В Днепре девушка прыгнула с моста: очевидцы снимали на видео и отговаривали

В Днепре девушка совершила прыжок с Самарского моста. Некоторые люди пытались ее спасти и отговорить. Но были и те, кто только снимал все на видео и обсуждал события.

Свидетели говорят, что девушка, хотела покончить с собой. Однако у нее это не получилось, поэтому понадобилась госпитализация.

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Пострадавшую везут на берег после падения с моста / Фото "Днепр оперативный"

Больше об этом инциденте

Видео с места впоследствии опубликовали в сети.

Оно длится примерно 2 с половиной минуты.

Авторы ролика бурно обсуждают все события.

В это время девушка стоит за перилами моста.

Там ее пытаются отговорить, а затем и удержать.

Впоследствии к ней перелезает мужчина.

Однако в этот момент девушка уже прыгает в реку.



Правоохранители несут девушку, которая прыгнула с моста / Фото "Днепр оперативный"

Что было после этого

Как сообщает "Днепр оперативный", потерпевшей примерно 20 лет. Какие мотивы ее поступка – неизвестно.

Очевидцы этого события позвонили в полицию. Однако правоохранители не успели приехать до прыжка.

После падения в воду, пострадавшую вытащил владелец катера, который проплывал рядом. Девушку доставили на берег, где передали полицейским.

Они понесли ее в карету скорой помощи, которая уже ждала. Все это время пострадавшая была без сознания. Какое ее состояние сейчас – не сообщают.

Видеозапись падения девушки в реку мы не добавляем по этическим соображениям. Однако вы можете ее посмотреть по этой ссылке. Не советуем это делать людям со слабой психикой (18+)

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Девушка, которая прыгнула с моста, в скорой помощи / Фото "Днепр оперативный"