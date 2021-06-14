В Днепре девушка прыгнула с моста: очевидцы снимали на видео и отговаривали

В Днепре девушка совершила прыжок с Самарского моста. Некоторые люди пытались ее спасти и отговорить. Но были и те, кто только снимал все на видео и обсуждал события.
Свидетели говорят, что девушка, хотела покончить с собой. Однако у нее это не получилось, поэтому понадобилась госпитализация.
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Пострадавшую везут на берег после падения с моста / Фото "Днепр оперативный"
Больше об этом инциденте
- Видео с места впоследствии опубликовали в сети.
- Оно длится примерно 2 с половиной минуты.
- Авторы ролика бурно обсуждают все события.
- В это время девушка стоит за перилами моста.
- Там ее пытаются отговорить, а затем и удержать.
- Впоследствии к ней перелезает мужчина.
- Однако в этот момент девушка уже прыгает в реку.
Правоохранители несут девушку, которая прыгнула с моста / Фото "Днепр оперативный"
Что было после этого
Как сообщает "Днепр оперативный", потерпевшей примерно 20 лет. Какие мотивы ее поступка – неизвестно.
Очевидцы этого события позвонили в полицию. Однако правоохранители не успели приехать до прыжка.
После падения в воду, пострадавшую вытащил владелец катера, который проплывал рядом. Девушку доставили на берег, где передали полицейским.
Они понесли ее в карету скорой помощи, которая уже ждала. Все это время пострадавшая была без сознания. Какое ее состояние сейчас – не сообщают.
Видеозапись падения девушки в реку мы не добавляем по этическим соображениям. Однако вы можете ее посмотреть по этой ссылке. Не советуем это делать людям со слабой психикой (18+)
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Девушка, которая прыгнула с моста, в скорой помощи / Фото "Днепр оперативный"