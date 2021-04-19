В Новокодакском районе Днепра в ванную комнату частного жилого дома 18 апреля залезла змея. Туда вызвали спасателей. Пока они не приехали, пресмыкающееся держали шваброй.

Это случилось на улице Электросварочной. Животное заметили вовремя, поэтому никто не пострадал. К теме В Австралии после наводнений тысячи пауков штурмуют дома людей: жуткое видео Подробнее об инциденте Длина змеи достигала полметра.

Она залезла в ванну.

Когда 5 спасателей прибыли на вызов, жительница дома еще держала животное.

Один из чрезвычайников поймал пресмыкающееся специальным инструментом для ловли.

Впоследствии змею вывезли за пределы города.

А с жителями дома провели беседу относительно предостережений и мер безопасности, в случае обнаружения пресмыкающихся.

Спасатель достает змею из ванны / Фото ГСЧС Днепропетровщины Обратите внимание! В Киеве 9 апреля на улице Клавдиевской разгуливал пьяный мужчина, вокруг шеи которого обвились 2 змеи. При этом он вел себя агрессивно и приставал к прохожим. Больше об этом событии – по ссылке.