Змея залезла в ванную комнату: в Днепре швабра спасла жизни людей – фото
В Новокодакском районе Днепра в ванную комнату частного жилого дома 18 апреля залезла змея. Туда вызвали спасателей. Пока они не приехали, пресмыкающееся держали шваброй.
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
Это случилось на улице Электросварочной. Животное заметили вовремя, поэтому никто не пострадал.
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Подробнее об инциденте
- Длина змеи достигала полметра.
- Она залезла в ванну.
- Когда 5 спасателей прибыли на вызов, жительница дома еще держала животное.
- Один из чрезвычайников поймал пресмыкающееся специальным инструментом для ловли.
- Впоследствии змею вывезли за пределы города.
- А с жителями дома провели беседу относительно предостережений и мер безопасности, в случае обнаружения пресмыкающихся.
Спасатель достает змею из ванны / Фото ГСЧС Днепропетровщины
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