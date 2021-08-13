12 июля соседи вызвали полицию в дом, где проживает экс-прокурор. Сейчас его задержали и выясняют все детали.

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Избитая жена и ребенок со следами крови

Соседи сообщили в полицию, что все жильцы дома страдают от дебошира. Из квартиры доносятся постоянные крики, скандалы, плач ребенка и дурной запах. Там мужчина часто выпивает и курит, потому что поблизости пахнет сигаретным дымом.

Полицейские приехали к дому и увидели жуткую картину. Экспрокурор был пьян, а на руках виднелись следы крови. Его жена также была в нетрезвом состоянии. Кроме этого, у нее были многочисленные синяки и гематомы.

В квартире также находился их 3-летний ребенок. Мальчик был босой и в грязном подгузнике. На нем тоже остались следы крови.



В Днепре экс-прокурор издевался над ребенком, женой и соседями / Фото "Репортер Днепр"

Квартира в ужасном состоянии

Полицейские осмотрели жилище семьи. Они увидели много следов крови на кухне. Единственная мебель, которая была в квартире – это диван и шкаф. Однако все равно они – в аварийном состоянии. Вещи были разбросаны по квартире. В холодильнике не нашли никакой еды. Вероятно, ее не покупали давно.

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные гематомы. 3-летнего ребенка отдали медикам на обследование. Экс-прокурора отвезли в отдел полиции. Продолжаются следственные действия.