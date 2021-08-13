Крики, драки, плач ребенка: в Днепре экс-прокурор 2 года терроризировал семью и соседей
Источник:"Репортер Днепр"
На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре мужчина издевался над женой и маленьким ребенком. Это продолжалось более 2 лет. Известно, что он бывший прокурор.
12 июля соседи вызвали полицию в дом, где проживает экс-прокурор. Сейчас его задержали и выясняют все детали.
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Избитая жена и ребенок со следами крови
Соседи сообщили в полицию, что все жильцы дома страдают от дебошира. Из квартиры доносятся постоянные крики, скандалы, плач ребенка и дурной запах. Там мужчина часто выпивает и курит, потому что поблизости пахнет сигаретным дымом.
Полицейские приехали к дому и увидели жуткую картину. Экспрокурор был пьян, а на руках виднелись следы крови. Его жена также была в нетрезвом состоянии. Кроме этого, у нее были многочисленные синяки и гематомы.
В квартире также находился их 3-летний ребенок. Мальчик был босой и в грязном подгузнике. На нем тоже остались следы крови.
В Днепре экс-прокурор издевался над ребенком, женой и соседями / Фото "Репортер Днепр"
Квартира в ужасном состоянии
Полицейские осмотрели жилище семьи. Они увидели много следов крови на кухне. Единственная мебель, которая была в квартире – это диван и шкаф. Однако все равно они – в аварийном состоянии. Вещи были разбросаны по квартире. В холодильнике не нашли никакой еды. Вероятно, ее не покупали давно.
У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные гематомы. 3-летнего ребенка отдали медикам на обследование. Экс-прокурора отвезли в отдел полиции. Продолжаются следственные действия.