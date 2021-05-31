В Днепре голый мужчина прыгнул с крыши торгового центра "Мост-Сити": видео 18+

Инцидент произошел вечером 30 мая. Очевидцы заранее увидели голого мужчину на крыше торгового центра. Они вызвали спецслужбы.
Однако мужчина все равно прыгнул с 4 этажа на прохожую часть. Медики пытались реанимировать его, но напрасно.
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Что известно об инциденте
- В Днепре мужчина разделся и ходил по карнизам и возле вывесок магазинов на фасаде ТРЦ "Мост-Сити".
- Очевидцы заблаговременно вызвали полицию и скорую помощь.
- Около 22:50 он прыгнул с высоты около 20 метров.
- На месте уже была бригада медиков, но спасти мужчину не удалось.
- Пока неизвестно, находился ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Детали инцидента выясняют правоохранители.
Момент суицида зафиксировали очевидцы: видео 18+