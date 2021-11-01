Пострадавший получил ожоги на лице, но от госпитализации отказался. Дом вспыхнул 31 октября около 17.30.
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Детали пожара
В Службу спасения сообщение о пожаре поступило в 17.41. Спасатели прибыли на место и определили, что горит двухэтажный дачный дом.
Локализовали пожар в 18:59, а погасили его почти через 1 час. Общая площадь возгорания – 100 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина. Он получил 9% ожогов на лице.
Горел дачный дом в Днепре / Фото ГСЧС
К тому же огонь уничтожил мебель, вещи домашнего обихода, крышу и перекрытие дома. На месте работали 14 спасателей, которые привлекли 4 единицы спецтехники. Почему возник пожар – не сообщают.
В результате пожара есть один пострадавший: видео