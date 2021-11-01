В Днепре горел дачный дом, есть пострадавший: фото и видео пожара

Пожар произошел в 2-этажном дачном доме на территории садового общества "Трубосталь" в Днепре. В результате пожара пострадал 58-летний мужчина.

Пострадавший получил ожоги на лице, но от госпитализации отказался. Дом вспыхнул 31 октября около 17.30.

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Детали пожара

В Службу спасения сообщение о пожаре поступило в 17.41. Спасатели прибыли на место и определили, что горит двухэтажный дачный дом.

Локализовали пожар в 18:59, а погасили его почти через 1 час. Общая площадь возгорания – 100 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина. Он получил 9% ожогов на лице.

Горел дачный дом в Днепре / Фото ГСЧС

К тому же огонь уничтожил мебель, вещи домашнего обихода, крышу и перекрытие дома. На месте работали 14 спасателей, которые привлекли 4 единицы спецтехники. Почему возник пожар – не сообщают.

В результате пожара есть один пострадавший: видео