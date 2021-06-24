Сама себя подожгла: в Днепре госпитализировали девушку с тяжелыми ожогами

В Днепре госпитализировали девушку с сильными ожогами. Сообщают, что она облилась кипятком из кастрюли. Однако соседка потерпевшей говорит, что та облилась бензином и подожгла его.
Об этом сообщили 24 июня. Госпитализированная девушка является жительницей Каменского.
Другой случай Получил тяжелые ожоги: на Львовщине мужчина жег траву и вспыхнул сам
Какие ожоги она получила
- Девушку доставили в больницу с ожогами 2 степени.
- У нее повреждено 40% поверхности тела.
- Сейчас потерпевшая находится в реанимации.
- Об этом журналистам сообщили анонимные источники.
- Сколько лет этой девушке – неизвестно.