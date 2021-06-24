Сама себя подожгла: в Днепре госпитализировали девушку с тяжелыми ожогами

24 июня 2021 , 12:02
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Источник:

"Информатор"

В Днепре госпитализировали девушку с сильными ожогами. Сообщают, что она облилась кипятком из кастрюли. Однако соседка потерпевшей говорит, что та облилась бензином и подожгла его.

Об этом сообщили 24 июня. Госпитализированная девушка является жительницей Каменского.

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Какие ожоги она получила

  • Девушку доставили в больницу с ожогами 2 степени.
  • У нее повреждено 40% поверхности тела.
  • Сейчас потерпевшая находится в реанимации.
  • Об этом журналистам сообщили анонимные источники.
  • Сколько лет этой девушке – неизвестно.
Обратите внимание! В Днепре 12-летний мальчик 22 мая облился горючей жидкостью и загорелся. Он себя поджег специально, чтобы снять видео. 7 июня стало известно, что он умер в больнице.
Автор: Олександр Марчак