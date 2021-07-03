В Днепре группа мужчин подралась из-за бигбордов: есть пострадавшие

В Днепре 2 июля подрались две группы мужчин, в том числе связанные с бывшим кандидатом в мэры Загидом Красновым. Причиной стал конфликт из-за незаконно установленного бигборда.

Избили журналиста и правоохранителя

Инцидент произошел в 18:00 на проспекте Пушкина. Там происходил демонтаж рекламных носителей в соответствии с решением Днепропетровского городского совета.

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Однако на место происшествия прибыла группа мужчин, чтобы прекратить работы. Из-за этого между двумя сторонами возникла драка. На место происшествия прибыли полицейские, они остановили конфликт.

В результате телесные повреждения получил работник муниципальной стражи. По данным СМИ, его тяжело ранили в голову. Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Кроме того, заявление об избиении и повреждении видеокамеры написал журналист одного из местных телеканалов. По данному факту происходит проверка.

В полицейский участок доставили 5 участников конфликта с обеих сторон. Их задержали.



В Днепре подрались мужчины из-за бигбордов

Билборды принадлежали Загиду Краснову

По данным издания "Днепр оперативный", конфликт устроили "молодчики Загида Краснова" из-за демонтажа незаконно установленных бигбордов, которые принадлежат одной из его компаний.

Поэтому в Днепре объявили план "Перехват". Правоохранители разыскивают автомобиль Mazda синего цвета. Из него якобы выбежали неизвестные, совершили перестрелку и скрылись в неизвестном направлении.