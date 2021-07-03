В Днепре группа мужчин подралась из-за бигбордов: есть пострадавшие
Источник:Полиция Днепропетровской области
В Днепре 2 июля подрались две группы мужчин, в том числе связанные с бывшим кандидатом в мэры Загидом Красновым. Причиной стал конфликт из-за незаконно установленного бигборда.
Избили журналиста и правоохранителя
Инцидент произошел в 18:00 на проспекте Пушкина. Там происходил демонтаж рекламных носителей в соответствии с решением Днепропетровского городского совета.
Читайте также Машины разбило, как консервные банки: в Днепре произошло смертельное ДТП – фото, видео
Однако на место происшествия прибыла группа мужчин, чтобы прекратить работы. Из-за этого между двумя сторонами возникла драка. На место происшествия прибыли полицейские, они остановили конфликт.
В результате телесные повреждения получил работник муниципальной стражи. По данным СМИ, его тяжело ранили в голову. Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Кроме того, заявление об избиении и повреждении видеокамеры написал журналист одного из местных телеканалов. По данному факту происходит проверка.
В полицейский участок доставили 5 участников конфликта с обеих сторон. Их задержали.
В Днепре подрались мужчины из-за бигбордов
Билборды принадлежали Загиду Краснову
По данным издания "Днепр оперативный", конфликт устроили "молодчики Загида Краснова" из-за демонтажа незаконно установленных бигбордов, которые принадлежат одной из его компаний.
Поэтому в Днепре объявили план "Перехват". Правоохранители разыскивают автомобиль Mazda синего цвета. Из него якобы выбежали неизвестные, совершили перестрелку и скрылись в неизвестном направлении.
Что известно о КрасновеНа местных выборах 2020 года он был главным оппонентом действующего мэра Днепра Бориса Филатова. Родом Краснов из Дагестана, а в Украину приехал в 90-х годах на учебу. По данным СМИ, в днепровских политических кругах, в 90-е его связывали с "крышеванием" металлоломного бизнеса.
Краснов – долларовый миллионер. В декларации политика, а также его родных указан бизнес в сфере недвижимости, производства электроэнергии, гостиничной сфере, а также акции "Днепропетровского стрелочного завода" и "Запорожского завода железобетонных шпал".
При президенте Леониде Кучме Краснов работал в комитете по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. На президентских выборах 2004 года возглавил и финансировал днепропетровский штаб Виктора Ющенко. В 2005 году Краснов пошел на местные выборы во главе политсилы Павла Лазаренко "Громада". Сейчас политик депутат горсовета от местной партии "Громадська сила".
Источник: "Украинская правда"