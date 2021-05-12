В Днепре грузовик Mercedes врезался в автобусную остановку. Вследствие этого строение почти полностью рухнуло. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Это случилось 12 мая в 11:39. Автомобиль снес остановку "152 дивизии" на проспекте Богдана Хмельницкого.

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Как сообщает "Информатор", по предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением. Он съехал на обочину, где и столкнулся с препятствием.

Свергнута грузовиком остановка: видео "Днепр оперативный"

На фото с места видно, что автомобиль почти не пострадал. У него только повредилось грузовое отделение.

Опоры остановки вырвались из асфальта. Скамейки на ней от падения погнулись и частично сломались.

Остановка, которую разрушил грузовик / Фото телеграмм-канала "Х * * * * * й Днепр", "Инофрматор", "Днепр оперативный"

Люди в результате этого инцидента не пострадали. Журналисты 24 канала пытаются связаться с правоохранителями, чтобы узнать подробнее о событии.

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Момент столкновения грузовика и остановки: видео "Днепр оперативный"