В Днепре грузовик снес и переехал женщину: суд не отправил водителя за решетку

ДТП в Днепре произошло в апреле 2021 года. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте и попала в "слепую зону" грузовика. Водитель сбил ее и протянул еще несколько метров. 19 мая суд принял решение касательно этого дела и вынес приговор мужчине.

На заседании кроме водителя был и сын погибшей. Он попросил суд не лишать мужчину свободы.

Предыстория В Днепре грузовик снес женщину и протянул ее несколько метров: фото

Как проходило судебное заседание

Заседание проходило в Амур-Нижнеднепровском районном суде Днепра. Водитель заверил, что не заметил женщину, а об инциденте ему сообщил другой водитель. Мужчина полностью признал свою вину, но попросил оставить на свободе. Он пояснил, что транспортные перевозки – его единственный источник дохода.

Сын погибшей обратился в суд с аналогичной просьбой: оставить мужчину на свободе. Он пояснил, что водитель фуры выплатил моральную компенсацию. Кроме того, признал, что мать действительно нарушала правила дорожного движения.

Суд назначил водителю фуры испытательный срок на 3 года и не лишил прав.

Инцидент в Днепре: коротко