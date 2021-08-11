В Днепре перевозили огромную ракету: видео

В сети появились видео, как в Днепре грузовик перевозит что-то очень большое. Известно, что это первая ступень ракеты Firefly Aerospace.

На информацию о том, что это ракета, журналистам 24 канала подтвердили в конструкторском бюро "Южное". Об этом сообщили 11 августа.

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Что это за ракета

Говорится о макете ракеты Firefly Aerospace Beta. Его по контракту с американской компанией собственно и производят на "Южмаше".

Этот макет должны доставить в порт в Черноморске Одесской области. Оттуда он отправится в порт в Хьюстоне, США.

Макет ракеты Firefly Aerospace Beta должен обеспечить имитацию стыковки от двух до четырех двигательных установок на жидком топливе.



Ракета из Днепра отправилась в американский Хьюстон / Фото пресс-службы "Южмаша"

Как ракету перевозили по улицам Днепра

Позже очевидцы рассказали, что видели ракету в районе Запорожского шоссе и Космической. Грузовик с ней также двигался к "Северному" массиву.



Так выглядит макет ракеты Firefly Aerospace Beta / Фото пресс-службы "Южмаша"​

По данным телеграмму "Днепр областной", о ракете местным жителям рассказали неизвестные в спецформе, которые ее перевозили. В то время они как раз перекрывали дорогу на улице Малогвардийской у въезда в жилмассива "Северный".

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Как в Днепре перевозили первую ступень ракеты Firefly Aerospace: смотрите видео

Для мэра Филатова

В соцсетях люди активно обсуждают произошедшее. Всех интересует, для кого и куда перевозят ракету. Пользователи шутят, что это для мэра Филатова, который недавно собрался в космос. Вот несколько комментариев под заметкой в фейсбуке: