В Днепре перевозили огромную ракету: видео
Источник:24 канал
В сети появились видео, как в Днепре грузовик перевозит что-то очень большое. Известно, что это первая ступень ракеты Firefly Aerospace.
На информацию о том, что это ракета, журналистам 24 канала подтвердили в конструкторском бюро "Южное". Об этом сообщили 11 августа.
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Что это за ракета
Говорится о макете ракеты Firefly Aerospace Beta. Его по контракту с американской компанией собственно и производят на "Южмаше".
Этот макет должны доставить в порт в Черноморске Одесской области. Оттуда он отправится в порт в Хьюстоне, США.Заметим! Макет ракеты Firefly Aerospace Beta должен обеспечить имитацию стыковки от двух до четырех двигательных установок на жидком топливе.
Ракета из Днепра отправилась в американский Хьюстон / Фото пресс-службы "Южмаша"
Как ракету перевозили по улицам Днепра
Позже очевидцы рассказали, что видели ракету в районе Запорожского шоссе и Космической. Грузовик с ней также двигался к "Северному" массиву.
Так выглядит макет ракеты Firefly Aerospace Beta / Фото пресс-службы "Южмаша"
По данным телеграмму "Днепр областной", о ракете местным жителям рассказали неизвестные в спецформе, которые ее перевозили. В то время они как раз перекрывали дорогу на улице Малогвардийской у въезда в жилмассива "Северный".
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Как в Днепре перевозили первую ступень ракеты Firefly Aerospace: смотрите видео
Для мэра Филатова
В соцсетях люди активно обсуждают произошедшее. Всех интересует, для кого и куда перевозят ракету. Пользователи шутят, что это для мэра Филатова, который недавно собрался в космос. Вот несколько комментариев под заметкой в фейсбуке:
- "Ракета, ничего удивительного";
- "Это же для Альбертовича, он же в космос собрался";
- "Дыра в Европу";
- "Наверное, на строительство объездной везут";
- "Огромная гусеница".
- "По городу трубы возили".