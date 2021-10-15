В Днепре из-за конфликта с родителями семиклассница выпрыгнула с 6 этажа и выжила

13-летняя девочка из Днепра пыталась покончить с жизнью из-за ссоры с родителями. Причиной конфликта были якобы плохие оценки в школе.

Инцидент произошел днем 14 октября в жилом массиве Западный. 13-летняя ученица седьмого класса школы №91 выпрыгнула из окна 6 этажа и выжила.

Смотрите также Исчез, пока мама занималась делами: в Одесской области разыскали 2-летнего мальчика

Пострадавшей придется сделать крайне сложную и дорогостоящую операцию.

Много переломов и черепно-мозговая травма

По предварительным данным, школьница конфликтовала с родителями из-за плохих оценок.

После ссоры девочка решила покончить с собой и прыгнула с высоты.

Чудом школьница выжила. Ее с очень тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию Областной детской клинической больницы.

Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом бедра со смещением, смещение позвоночника, перелом ребер и перелом таза под вопросом.

Состояние школьницы врачи оценивают как средней тяжести.

На месте происшествия работали следователи. Как именно правоохранители квалифицировали инцидент, пока неизвестно.