В Днепре избили Кристину Маликову – журналистку местного телеканала "Открытый". Инцидент произошел из-за съемок о нарушении карантина в одном из продуктовых магазинов. На корреспондентку напали продавец и хозяйка магазина.

Как сообщает канал "Открытый" Кристина Маликова проверяла работу местных продуктовых магазинов. Она зашла в заведение "Ассорти" и на телефон зафиксировала нарушение карантинных требований.

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В частности, в магазине готовая продукция лежала без накрытия, а продавец и покупатели были без масок. На вопрос, почему продавец без средства индивидуальной защиты, женщина показательно надела маску, однако начала агрессивно себя вести.

Впоследствии к ней вышла и хозяйка магазина и начала бить по рукам журналистку. Они применили силу в отношении Кристины Маликовой и отобрали телефон. По их словам, магазин – это частное, а не общественное место, поэтому съемки здесь запрещены.

После этого хозяйка забежала в служебное помещение и удалила видео, на которых были зафиксированы нарушения карантина в магазине.

На место происшествия сразу вызвали полицию. Как отметила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области, сейчас решается вопрос о внесении зафиксированного правонарушения в Единый реестр досудебных дел.

Смотрите видео: нападение на журналистку телеканала "Открытый"