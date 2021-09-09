КАМАЗ протаранил дом в Днепре: рухнули стены и крыша – фото и видео жестких разрушений

На улице Веснина в Днепре припаркованный грузовик начал катиться назад и врезалась в дом. КАМАЗ полностью развалил стены части здания, там даже рухнула крыша. Люди в результате аварии не пострадали.

Это произошло примерно в 13 часов с 58 домом. Предполагают, что водитель забыл поставить авто на ручной тормоз.

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Водитель был трезв

По словам очевидцев, грузовик припарковали на повороте в переулок Синявского. Там достаточно сильный склон, поэтому автомобиль начал катится назад.

Водитель грузовика рассказал, что он поставил транспортное средство на ручной тормоз и передачу. Впоследствии туда приехал владелец этого автомобиля. Он предположил, что водитель просто забыл поставить автомобиль на ручник, поэтому и произошло это событие.

Место, где КАМАЗ врезался в дом / Фото "Информатор"

Сообщается, что водитель был трезв и не пытался бежать с места аварии. Туда прибыли правоохранители, которые начали выяснять обстоятельства происшествия.

На фото с места видно, что разрушениям подверглась лишь часть здания. Стены там практически полностью развалились на отдельные куски. Также там было много вещей, которые также повреждены.

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